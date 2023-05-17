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بين الحيادية وتباطؤ الإيرادات .. تباين توقعات بنوك استثمار لنتائج أعمال «أوراسكوم كونستراكشون» فى 2023

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«الأهلى فاروس»: نتوقع تراجع العوائد بضغط من انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء

بين الحيادية وتباطؤ الإيرادات .. تباين توقعات بنوك استثمار لنتائج أعمال «أوراسكوم كونستراكشون» فى 2023
أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

7:11 ص, الأربعاء, 17 مايو 23

تباينت توقعات بنوك استثمار لنتائج أعمال شركة «أوراسكوم كونستراكشون» خلال عام 2023؛ إذ رجحت الأهلى فاروس تباطؤًا فى الإيردات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، وتوقعت «برايم» تراجعها إلى 3.8 مليار دولار بحلول 2027، فيما قالت «بلتون» إنها محايدة فى تقديراتها.

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أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

7:11 ص, الأربعاء, 17 مايو 23