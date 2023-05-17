تباينت توقعات بنوك استثمار لنتائج أعمال شركة «أوراسكوم كونستراكشون» خلال عام 2023؛ إذ رجحت الأهلى فاروس تباطؤًا فى الإيردات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، وتوقعت «برايم» تراجعها إلى 3.8 مليار دولار بحلول 2027، فيما قالت «بلتون» إنها محايدة فى تقديراتها.
بين الحيادية وتباطؤ الإيرادات .. تباين توقعات بنوك استثمار لنتائج أعمال «أوراسكوم كونستراكشون» فى 2023
«الأهلى فاروس»: نتوقع تراجع العوائد بضغط من انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية