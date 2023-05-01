بدأت شركة «بيراميدز» للإطارات فى إنشاء أول مجمع صناعى لصناعة إطارات النقل والملاكى على مساحة 350 ألف متر فى السعودية مطلع الشهر الجارى بعد تلقيها عروضا بحوافز استثمارية ممنوحة من المملكة للمشروعات الصناعية ،على أن يتم الانتهاء من الإنشاء وبدء التشغيل مطلع 2025، وفقا لتصريحات إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».
«بيراميدز» تنشئ أول مجمع لتصنيع إطارات «الملاكى والنقل» بالسعودية
تمتلك شركة «بيراميدز» مصنعا فى مصر على مساحة 75 ألف مترا بتكلفة استثمارية حوالى 3 مليارات جنيه
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