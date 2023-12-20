كشفت شركة بيتي للصناعات الغذائية عن نجاحها فى الوصول بمنتجاتها لأسواق 4 دول جديدة خلال العام الحالى وهى روسيا والولايات المتحدة والمالديف وكندا عبر تصدير الحليب الطازج والعصائر وغيره من المنتجات المبردة لأول مرة، كما تستهدف التوسع فى التصدير لدول الجوار وهى فلسطين والأردن وليبيا والجزائر والمغرب.
«بيتي» للصناعات الغذائية اقتحمت 4 أسواق جديدة لأول مرة العام الحالي
35 مليون دولار مبيعات الشركة الخارجية فى 2023 ..ونستهدف 55 مليونا فى 2024
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post