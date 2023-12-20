«بيتي» للصناعات الغذائية اقتحمت 4 أسواق جديدة لأول مرة العام الحالي

35  مليون دولار مبيعات الشركة الخارجية فى 2023 ..ونستهدف 55 مليونا فى 2024

«بيتي» للصناعات الغذائية اقتحمت 4 أسواق جديدة لأول مرة العام الحالي
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:19 ص, الأربعاء, 20 ديسمبر 23

كشفت شركة بيتي للصناعات الغذائية عن نجاحها فى الوصول بمنتجاتها لأسواق 4 دول جديدة خلال العام الحالى وهى روسيا والولايات المتحدة والمالديف وكندا عبر تصدير الحليب الطازج والعصائر وغيره من المنتجات المبردة لأول مرة، كما تستهدف التوسع فى التصدير لدول الجوار وهى فلسطين والأردن وليبيا والجزائر والمغرب.

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:19 ص, الأربعاء, 20 ديسمبر 23