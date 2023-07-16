حققت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، المشغل الرئيسى لمحطة حاويات غرب بورسعيد، حصيلة إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضي، بزيادة قدرها %200 عن المستهدف، حسبما ذكر الربان طارق شاهين الرئيس التنفيذى للشركة.
«بورسعيد للحاويات» تسجل إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه
النظام الحالى لتشغيل ساحة الثلاجات يستلزم تشغيل جميع وحدات المصدر الكهربى بالكامل مع 6 أوناش عملاقة
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