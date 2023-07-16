تتبنى بنوك استثمار محلية نظرة مستقبلية إيجابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات -التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري- تتمثل فى جمع 5.5 مليار جنيه إيرادات العام المالى الحالى، بدعم نموذج الأعمال القوى للشركة، واستفادتها من حركة سعر الصرف.
بنوك استثمار تتوقع جمع «الإسكندرية للحاويات» 5.5 مليار جنيه إيرادات العام المالى الحالى
تحقق “الإسكندرية” مكاسب ضخمة من تراجع سعر العملة المحلية، نظرا لارتباط إيراداتها بالدولار، كما تتمتع بمركز مالى قوى يخلو كليًا من أعباء المديونيات
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post