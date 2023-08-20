سجلت جملة إيرادات النقل النهرى لدى شركات القطاع الخاص والحكومى « أعمال عام»، حوالى 1.102 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وفقا لتقرير – خاص أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- موزعة بواقع 369 مليونا استحوذت عليها شركات القطاع الحكومي، و733 مليون للقطاع الخاص.
بنهاية عام 2020.. شركات النقل النهرى تحقق 1.10 مليار جنيه إيرادات
المجموعة السلعية لمنتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك جاءت فى المرتبة الثانية
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