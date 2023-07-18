كشف التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها مسجلة نحو 16 ألفًا و665 مركبة، بقيمة 335 مليونًا و998 ألف دولار، خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.
بقيمة 335.9 مليون دولار فى 4 أشهر.. واردات السيارات تسجل 16.6 ألف مركبة
أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، تراجعت بنسبة 63 % لتسجل 41 ألفًا و417 مركبة
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