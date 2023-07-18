بقيمة 335.9 مليون دولار فى 4 أشهر.. واردات السيارات تسجل 16.6 ألف مركبة

كشف التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها مسجلة نحو 16 ألفًا و665 مركبة، بقيمة 335 مليونًا و998 ألف دولار، خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.