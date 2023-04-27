بعد توسع البنوك الخمسة الكبار فى منح الائتمان.. القطاع العائلى فى مرمى نيران التقييد النقدى

توسعت البنوك الخمسة الكبار (الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، قطر الوطنى مصر)، خلال العام الماضى، فى تقديم التسهيلات الائتمانية للأفراد، فتعاظمت على إثر ذلك محافظ التجزئة لديها، علاوة على القروض الشخصية، والمباشرة، والعقارية، كما شهدت أرصدة بطاقات الائتمان قفزات كبيرة هى الأخرى، وذلك بحسب ما أفصح عنه أحدث القوائم المالية لهذه البنوك.