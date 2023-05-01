اقترح أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسى لشركة «RMBV» للاستثمار المباشر والخبير البارز بالمجال، إعادة شراء سندات مصر فى الأسواق الخارجية، فى ظل انخفاض أسعارها بشكل كبير من خلال طرح مناقصة وذلك بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجى على سبيل المثال، معتبرا أن هذا حل قابل للتطبيق لاستعادة الثقة فى أسواق رأس المال المحلية، وتقليل عبء الدين الخارجى للبلاد.
«بدر الدين» يقترح طرح مناقصة لإعادة شراء سندات مصر بالتعاون مع الخليج
عبر طرح مناقصة فى ظل انخفاض أسعارها.. على غرار تجارب دول عديدة
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية