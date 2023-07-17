كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، عن بدء تنفيذ إجراءات عملية الاندماج مع «أودن كابيتال جروب»، إذ ستتقدم الأولى بصفتها الكيان الدامج بطلب اليوم لإدارة البورصة المصرية بوقف التداول على السهم بدءا من جلسة غداً الثلاثاء لحين إنهاء الإجراءات.
بدء تنفيذ عملية اندماج «أودن للاستثمارات المالية» مع شقيقتها «كابيتال جروب»
الأولى تتقدم اليوم بطلب لوقف التداول لحين إنهاء الإجراءات
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