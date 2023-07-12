تبدأ الجمعية المصرية للأشجار الخشبية وحماية البيئة فى زراعة نحو 300 فدان فى محافظة الوادى الجديد بأشجار الباولونيا والمحاصيل الحقلية تحتها مطلع شهر مارس 2024 بتكلفة إجمالية حوالى 15 مليون جنيه، وفقا لتصريحات أشرف عرابى رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«المال».
باستثمارات 15 مليون جنيه.. «المصرية للأشجار» تبدأ زراعة 300 فدان «باولونيا»
الجمعية أول وأكبر وأقوى جمعية رسمية متخصصة فى زراعة الغابات بهدف إنتاج الثروة الخشبية الهامة والمطلوبة
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