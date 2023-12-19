اهتمام خليجى بالاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية

شهدت الشهور القليلية الماضية إقبالًا من المستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية لدراسة عددٍ من الفرص الاستثمارية فى سوق الرعاية الصحية المصرية، تحقق بعضها بالدخول فى صفقات مشتركة، وهو ما اعتبرته وكالة “فيتش سوليوشنز” أنه سيساهم فى تسارع عملية النمو الاقتصادي، مشيرًة إلى أن هذه الاستثمارات ستدعم نمو سوق الأجهزة الطبية على المدى المتوسط.