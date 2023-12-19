اهتمام خليجى بالاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية

«فيتش سوليوشنز»: 8500 شركة خليجية عاملة محلياً باستثمارات 67 مليار دولار

اهتمام خليجى بالاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية
أحمد صبحي

أحمد صبحي

8:28 ص, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23

شهدت الشهور القليلية الماضية إقبالًا من المستثمرين وصناديق الاستثمار الخليجية لدراسة عددٍ من الفرص الاستثمارية  فى سوق الرعاية الصحية المصرية،  تحقق بعضها بالدخول فى صفقات مشتركة، وهو ما اعتبرته وكالة “فيتش سوليوشنز” أنه سيساهم فى تسارع عملية النمو الاقتصادي، مشيرًة إلى أن هذه الاستثمارات ستدعم نمو سوق الأجهزة الطبية على المدى المتوسط.

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أحمد صبحي

أحمد صبحي

8:28 ص, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23