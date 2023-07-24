يعانى العديد من المواطنين من تخفيف أحمال الكهرباء بعد 8 سنوات من استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتعاود الانقطاعات مجددا لعدة ساعات مختلفة من منطقة لأخرى مما ساهم فى ارتفاع الطلب مجددا على شراء الكشافات الكهربائية لتشغيلها حين انقطاع التيار وفقا لما أكده جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية.
انقطاع التيار يرفع الطلب على الكشافات الكهربائية 35% خلال أسبوع
%15 زيادة فى قيمتها لتصل إلى 450 جنيها للواحد
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