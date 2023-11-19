تتبنى شركة انتراكتيفو خطة طموحة تستهدف من خلالها تعزيز حجم أعمالها محليا وعالميا، وطرح أحدث التطورات فى مجال أنظمة الفيديو التفاعلية وبالأخص الموجهة للقطاعين التعليمى والمصرفى، كما انتهت أيضا من تنفيذ مشروع ضخم لتطوير مكاتب فيزا العالمية لحلول المدفوعات الإلكترونية فى أسواق مصر وصربيا ونيجيريا.
«انتراكتيفو» تنتهى من تطوير مكاتب فيزا إنترناشيونال فى دول مصر وصربيا ونيجيريا
15 إلى 20% نمواً مرتقباً فى أعمالها
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