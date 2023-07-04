تستعد الشركة الوطنية للثروة الحيوانية لاستقبال 500 رأس بقرة «هولشتاين» من دولة ألمانيا مطلع شهر أكتوبر 2023 بقيمة إجمالية حوالى 70 مليون جنيها لتوزيعها على المربيين فى مختلف محافظات الجمهورية بهدف زيادة إنتاج الألبان فى السوق المحلية ، وفقا لتصريحات ممدوح راضى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».
«الوطنية للثروة الحيوانية» تستقبل 500 رأس بقرة «هولشتاين»
سيتم استلام الأبقار من ميناء الإسكندرية ويتم حجرها لمدة 33 يوما
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