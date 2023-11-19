«الوسطاء» يطالبون شركات التأمين بمرونة فى طرق سداد الأقساط

تباينت آراء العاملين بمجال وساطة التأمين حول قرار هيئة الرقابة المالية الذى يحظر على وسطاء التأمين تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأى وسيلة تضيفها إلى حساباتهم الخاصة، وأن عليهم الالتزام بتحصيل تلك المبالغ عبر ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من شركات التأمين أو أى وسيلة دفع غير نقدى أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركات أو عبر موافاة العملاء بفروعها أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة .