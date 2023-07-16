«الهيدروجين الأخضر» يعظم صناعة الشحن البحرى بالسوق المحلية

توصلت المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق تاريخى يقضى باعتماد هدف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن سفن الشحن البحرى إلى الصفر بحلول عام 2050 أو ما حوله، وهو ما يمثل فرصة للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر، كونها بدأت بالفعل فى وضع أسس راسخة لتصبح مركزا للهيدروجين الأخضر الذى يمثل بديلا نظيفا لوقود السفن التقليدى.