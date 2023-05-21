كشفت مصادر مطلعة عن أن شركة مينرفا العالمية (Minerva Group) الحاصلة على رخصة تموين السفن العابرة من قناة السويس بالوقود فى موانئ بورسعيد وضعت خطة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب 8 آلاف سفينة كمرحلة أولى للتزود بالوقود من إجمالى 22 ألف ناقلة بحرية تعبر الممر الملاحى سنويا.
«الهيئة الاقتصادية» و«مينرفا العالمية» يستهدفان تموين 8 آلاف سفينة بالوقود فى المرحلة الأولى
«مينرفا» ستقوم خلال الفترة المقبلة بزيادة عدد بارجات التموين بالوقود لتصل إلى 5 وحدات
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