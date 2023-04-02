كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ستسلم مطلع شهر مايو القادم شركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد رصيفًا بطول 1000 لبدء تجهيزه بالبنية الفوقية وفقًا للتعاقد الذى تم بينهما، بإجمالى استثمارات 500 مليون دولار، لتصبح القدرة الاستيعابية للمحطة من 5 إلى 7 ملايين حاوية.
«الهيئة الاقتصادية» تسلم «السويس للحاويات» رصيفًا بطول 1000 متر مايو المقبل
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