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«الهيئة الاقتصادية» تسلم «السويس للحاويات» رصيفًا بطول 1000 متر مايو المقبل

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«الهيئة الاقتصادية» تسلم «السويس للحاويات» رصيفًا بطول 1000 متر مايو المقبل
أماني العزازي

أماني العزازي

10:38 ص, الأحد, 2 أبريل 23

كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ستسلم مطلع شهر مايو القادم شركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسى لمحطة حاويات شرق بورسعيد رصيفًا بطول 1000 لبدء تجهيزه بالبنية الفوقية وفقًا للتعاقد الذى تم بينهما، بإجمالى استثمارات 500 مليون دولار، لتصبح القدرة الاستيعابية للمحطة من 5 إلى 7 ملايين حاوية.

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أماني العزازي

أماني العزازي

10:38 ص, الأحد, 2 أبريل 23