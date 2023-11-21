توقع أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين، حدوث انتعاشة كبيرة فى الطلب على وثيقة «القرصنة الإلكترونية» خلال الفترة المقبلة من قبل البنوك وشركات تحويل الأموال ومؤسسات المدفوعات غير النقدية على خلفية الهجمات السيبرانية التى تعرضت لها بعض الكيانات مؤخراً، وكشف أن عدداً من العملاء تواصل مع الوسطاء وشركات التأمين لطلب تلك الوثيقة والاستفسار عن شروطها.
الهجمات السيبرانية تنعش وثيقة «القرصنة الإلكترونية»
شركات التأمين وضعت حدًا أقصى لمبلغ التعويض فى الحادث الواحد
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