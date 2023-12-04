تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السكر بالمنافذ التابعة لها، طبقَا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع الوزارات المعنية بالحكومة، بضرورة تكثيف المعروض من السلعة الإستراتيجية للمستهلكين فى ظل استمرار ارتفاع سعر كيلو السكر فى السوق المحلية والذى يتراوح حاليًا من 45 إلى 52 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.
«النيل للمجمعات» تضخ 6 آلاف طن سكر فى 304 فروع استهلاكية خلال ديسمبر
بسعر 27 جنيها للكيلو
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