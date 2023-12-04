«النيل للمجمعات» تضخ 6 آلاف طن سكر فى 304 فروع استهلاكية خلال ديسمبر

بسعر 27 جنيها للكيلو

«النيل للمجمعات» تضخ 6 آلاف طن سكر فى 304 فروع استهلاكية خلال ديسمبر
محمد مجدي

محمد مجدي

11:55 ص, الأثنين, 4 ديسمبر 23

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السكر بالمنافذ التابعة لها، طبقَا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع الوزارات المعنية بالحكومة، بضرورة تكثيف المعروض من السلعة الإستراتيجية للمستهلكين فى ظل استمرار ارتفاع سعر كيلو السكر فى السوق المحلية والذى يتراوح حاليًا من 45 إلى 52 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

محمد مجدي

محمد مجدي

11:55 ص, الأثنين, 4 ديسمبر 23