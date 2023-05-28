وافق مجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي وأرجأ أخذ الرأى النهائي بشأنه لجلسة لاحقة.
«النواب» يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة ودخول المسارح ورسم تنمية الموارد
مطالب لـ"الحكومة" بالبحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
- الوسوم
- ضريبة الدمغة
- قانون ضريبة الدمغة