«النقل» تواجه عشوائية «السرفيس» بالتوسع فى تراخيص الحافلات الذكية

أكد عدد من خبراء النقل البرى أن خطة مصر فى انتشار أتوبيسات النقل الحضرى والتوجه إلى دخول أسطول الكيانات الخاصة لمساعدة هيئة النقل العام، تعد خطوة هامة فى تنظيم الحركة المرورية، والقضاء بشكل تدريجى على عشوائية السرفيس “ الميكروباصات”، فضلا عن أنها بداية التغلب على ارتفاع أسعار الوقود والحد من التلوث البيئى.