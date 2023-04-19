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«النقل» تفاوض 3 مؤسسات دولية لتمويل خطي القطار الكهربائى السريع «6 أكتوبر - أسوان» و«الغردقة ـ الأقصر»

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تضم «وكالة الصادرات الإيطالية» و«الإسلامى للتنمية» و«دويتشه بنك»

«النقل» تفاوض 3 مؤسسات دولية لتمويل خطي القطار الكهربائى السريع «6 أكتوبر - أسوان» و«الغردقة ـ الأقصر»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

7:16 ص, الأربعاء, 19 أبريل 23

تتفاوض وزارة النقل مع 3 مؤسسات تمويل دولية هى: «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE»، وبنكى «الإسلامى للتنمية» و«دويتشه بنك»، بمعاونة شركة «سيمنز موبيليتي» الألمانية لتدبير قرض ميسر لإنشاء خطى القطار السريع «6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة- سفاجا- قنا- الأقصر»، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

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مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

7:16 ص, الأربعاء, 19 أبريل 23