تسعى شركة MOT الذراع الاستثمارى لوزارة النقل وإحدى شركات هيئة سكك حديد مصر تنفيذ 10 مشروعات مقرر إقامتها على أراضٍ وأصول مملوكة للهيئة بمساحات تتراوح بين 2000 وحتى 10 آلاف متر للموقع الواحد، ومن المتوقع أن تصل التكلفة المبدئية للمشاريع 15 مليار جنيه حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
«النقل» تسعى لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات عقارية باستثمارات 15 مليار جنيه
قائمة المشاريع تستهدف تشييد مجموعة من الأبراج الاستثمارية (تجارى-إدارى-سكنى) فى عدد من المحافظات
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