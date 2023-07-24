تستعد وزارة النقل -ممثلة فى تابعتها هيئة الموانئ البرية والجافة- بالتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، لطرح مناقصة تأهيل الشركات والتحالفات الراغبة فى المنافسة على تنفيذ وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب على مساحة 90 فدانًا فى محافظة الإسكندرية، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.
«النقل» تستعد لطرح مناقصة تأهيل لإنشاء وتشغيل ميناء «برج العرب» الجاف
خلال نوفمبر المقبل
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