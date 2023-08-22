تدرس وزارة النقل – ممثلة فى تابعتها هيئة سكك حديد مصر – إبرام عقد صيانة لمدة 6 سنوات إضافية للقطارات الفاخرة مع شركة تالجو الإسبانية المصنعة للعربات، بعد انتهاء الحالى الممتد لفترة 72 شهراً، والذى سيبدأ العمل به مطلع 2024 حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
«النقل» تدرس إبرام عقد صيانة إضافى للقطارات الفاخرة مع «تالجو» الإسبانية
الاتفاق الإضافى الجديد يستهدف الحفاظ على الوحدات المتحركة وضمان جودة الخدمة
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