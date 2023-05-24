تخطط وزارة النقل لصرف 5 مليارات جنيه -عبر هيئاتها التابعة- لشركات المقاولات المصرية تعويضات عن فروق أسعار تنفيذ مشروعات الموانئ البحرية، والجر الكهربائي، ومرفق هيئة سكك حديد مصر، والطرق والكباري، وفقًا لمصادر مطلعة.
«النقل» تخطط لصرف 5 مليارات جنيه تعويضات لشركات المقاولات عن فروق الأسعار
تستكمل وزارة النقل حاليا تنفيذ قائمة المشروعات التابعة لهيئاتها، والتى تتوزع بواقع 23 بقطاع الجر الكهربائى بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه
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