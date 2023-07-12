«النقل» تتلقى عروض 11 تحالفًا لتأهيل مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة - الإسكندرية»

الانتهاء من مرحلة التقييم أواخر أكتوبر المقبل

«النقل» تتلقى عروض 11 تحالفًا لتأهيل مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة - الإسكندرية»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:28 ص, الأربعاء, 12 يوليو 23

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن 11 تحالفًا مصريًا وعالميًا تقدموا لوزارة النقل عبر تابعتها -هيئة سكك حديد مصر- فى مناقصة تأهيل الشركات، للمنافسة على تنفيذ مشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية»، بتكلفة إجمالية نحو 740 مليون دولار.

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مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:28 ص, الأربعاء, 12 يوليو 23