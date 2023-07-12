كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن 11 تحالفًا مصريًا وعالميًا تقدموا لوزارة النقل عبر تابعتها -هيئة سكك حديد مصر- فى مناقصة تأهيل الشركات، للمنافسة على تنفيذ مشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية»، بتكلفة إجمالية نحو 740 مليون دولار.
«النقل» تتلقى عروض 11 تحالفًا لتأهيل مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة - الإسكندرية»
الانتهاء من مرحلة التقييم أواخر أكتوبر المقبل
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