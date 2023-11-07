وقعت الهيئات التابعة لوزارة النقل حزمة عقود لصالح «القومية للأنفاق»، إلى جانب عدد من مذكرات التعاون بين “سكك حديد مصر” وشركات عالمية، على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذى يقام تحت شعار “توطين صناعة النقل فى مصر”.
«النقل» تبرم حزمة عقود ومذكرات تعاون لمشروعات الأنفاق و«السكك الحديدية»
على هامش فعاليات اليوم الثانى لمعرض «TransMEA2023»
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