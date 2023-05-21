توقع مصدر مسئول بهيئة النقل العام أنه نتيجة تداعيات الأزمات الاخيرة التي تمر بها السوق المحلية، فإن الهيئة بانتظار مبلغ 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى وهذا المبلغ تتحمله الدولة دعما مقدما منها لوسائل النقل الحكومية والأساسية فى محافظات القاهرة الكبرى.
«النقل العام» تنتظر دعما إضافيا بقيمة نصف مليار جنيه
قررت هيئة النقل العام بالقاهرة رفع أسعار تذاكر الركوب 50 قرشا عقب رفع أسعار السولار جنيها واحدا مطلع الشهر الجارى
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