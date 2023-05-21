تعاقد قطاع النقل البحرى – التابع لوزارة النقل – والمشرف على آليات العمل فى الموانئ مع شركة CLS لتكنولوجيا المعلومات لاستضافة نظام التتبع بعيد المدى للسفن LRIT واستخراج شهادات المنظومة اللازمة للسفن المصرية الحديثة المنظمة للأسطول المصرى حديثا مع تحديث خطوط الاتصال مع شركة WE DATA للحصول على خطوط أكثر كفاءة فى الأداء للمنظومة وفقا لتقرير أصدره القطاع حصلت عليه «المال».
«النقل البحرى» يتعاقد مع «CLS» لتطبيق تتبع السفن
نظام التتبع يعد من أهم المميزات التى من خلالها يتحقق عنصر الأمان بالنسبة للسفينة
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