حل المهندس محمود لاشين، رئيس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك)، ضيفًا على حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، فى الحلقة الأحدث من الموسم الثالث لبرنامج «CEO Level» المتاحة للجمهور حاليًا على قناة «ALMAL TV» بموقع يوتيوب، وشهد الحوار تفاصيل مثيرة حول اقتصاديات المشاريع الاستثمارية فى عالم المستشفيات والمؤسسات الطبية مثل معامل التحاليل، والخطوات الواجب اتباعها وخطط التسويق والترويج.
المهندس محمود لاشين رئيس الشركة في حوار مع «CEO Level»: خطة «سلك» لتدشين كيان إقليمي في مجال التحاليل الطبية
3 أعوام كافية حتى يتمكن مشروع أى مستشفى من الوصول إلى نقطة التعادل
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