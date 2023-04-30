قطاع جديد يظهر فى برنامج «CEO Level» الذى يُذاع على شاشة قناة «ALMAL TV» على موقع يوتيوب مساء الخميس من كل أسبوع، إذ تناولت الحلقة الجديدة -المتاحة الآن للجمهور- مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها بجانب نشاط الإنتاج الحيوانى وخباياه.
المهندس أحمد سيد العضو المنتدب يكشف فى حواره مع «CEO Level»: «نهر الخير» من التأسيس إلى كيان ذى مستقبل واعد
التصنيع الزراعى وتصدير النباتات والأعشاب والإنتاج الحيوانى محاور الإستراتيجية
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