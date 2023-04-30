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المهندس أحمد سيد العضو المنتدب يكشف فى حواره مع «CEO Level»: «نهر الخير» من التأسيس إلى كيان ذى مستقبل واعد

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التصنيع الزراعى وتصدير النباتات والأعشاب والإنتاج الحيوانى محاور الإستراتيجية

المهندس أحمد سيد العضو المنتدب يكشف فى حواره مع «CEO Level»: «نهر الخير» من التأسيس إلى كيان ذى مستقبل واعد
أحمد علي

أحمد علي

6:51 ص, الأحد, 30 أبريل 23

قطاع جديد يظهر فى برنامج «CEO Level» الذى يُذاع على شاشة قناة «ALMAL TV» على موقع يوتيوب مساء الخميس من كل أسبوع، إذ تناولت الحلقة الجديدة -المتاحة الآن للجمهور- مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها بجانب نشاط الإنتاج الحيوانى وخباياه.

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أحمد علي

أحمد علي

6:51 ص, الأحد, 30 أبريل 23