المهندس أحمد العدوى: التركيز على زيادة معدلات التنفيذ فى المشروعات أولوية «إنرشيا» خلال الفترة الراهنة

أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن التركيز على التنفيذ فى مشروعات الشركة القائمة يُعد أولوية أساسية خلال الفترة الراهنة، إذ وضعت الشركة خطة استثمارية قوية للعام الجارى لتحقيق خطة التسليمات المحددة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال 2023، منها 300 وحدة فى مشروع “جيفيرا”.