استحوذت المملكة المتحدة على أكثر من %20 من صادرات الاتحاد الأوروبى من السيارات البالغة 6.3 مليون وحدة فى عام 2022، وذلك بقيمة 30.6 مليار يورو، لتحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق استيعابًا لمنتجات التكتل الاقتصادى من المركبات.
المملكة المتحدة أكبر وجهة للطرازات المصنعة فى الاتحاد الأوروبي خلال 2022
بلغت الصادرات الإجمالية من المركبات لمصانع المملكة المتحدة 2.1 مليون وحدة بقيمة 29.7 مليار يورو
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