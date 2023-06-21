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المملكة المتحدة أكبر وجهة للطرازات المصنعة فى الاتحاد الأوروبي خلال 2022

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بلغت الصادرات الإجمالية من المركبات لمصانع المملكة المتحدة 2.1 مليون وحدة بقيمة 29.7 مليار يورو

المملكة المتحدة أكبر وجهة للطرازات المصنعة فى الاتحاد الأوروبي خلال 2022
المال - خاص

المال - خاص

9:27 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23

استحوذت المملكة المتحدة على أكثر من %20 من صادرات الاتحاد الأوروبى من السيارات البالغة 6.3 مليون وحدة فى عام 2022، وذلك بقيمة 30.6 مليار يورو، لتحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق استيعابًا لمنتجات التكتل الاقتصادى من المركبات.

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المال - خاص

المال - خاص

9:27 ص, الأربعاء, 21 يونيو 23