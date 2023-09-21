اتجه عدد كبير من تجار السيارات للتركيز على بيع الطرازات الفاخرة بالتزامن مع الارتفاعات الجنونية للزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التى يفرضونها على هذه الفئة من المركبات والتى تجاوزت حاجز المليون جنيه لبعض الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومنها «مرسيدس، وأودى».
المكاسب الجنونية لـ«الأوفر برايس» على الطرازات الفاخرة يدفع المعارض للتركيز على تسويقها
مع تقليص عمليات البيع للفئات الاقتصادية والمتوسطة
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