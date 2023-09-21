المكاسب الجنونية لـ«الأوفر برايس» على الطرازات الفاخرة يدفع المعارض للتركيز على تسويقها

مع تقليص عمليات البيع للفئات الاقتصادية والمتوسطة

المكاسب الجنونية لـ«الأوفر برايس» على الطرازات الفاخرة يدفع المعارض للتركيز على تسويقها
أحمد عوض

أحمد عوض

8:48 ص, الخميس, 21 سبتمبر 23

اتجه عدد كبير من تجار السيارات للتركيز على بيع الطرازات الفاخرة بالتزامن مع الارتفاعات الجنونية للزيادات السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” التى يفرضونها على هذه الفئة من المركبات والتى تجاوزت حاجز المليون جنيه لبعض الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومنها «مرسيدس، وأودى».

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أحمد عوض

أحمد عوض

8:48 ص, الخميس, 21 سبتمبر 23