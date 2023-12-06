تسعى شركة المطورون العرب القابضة لمواصلة وتيرة الإنجازات المحققة فى القطاع العقارى بالسوق المحلية، وهو ما ظهر فى الأداء المميز لنتائج أعمالها فى أول 9 شهور من العام الحالى، واستعدادها للوصول بقيمة الإنشاءات إلى مليار جنيه قبل نهاية السنة، لذلك تنوى وضع إستراتيجية طموحة لتنفيذ مزيد من التوسعات والتسليمات خلال 2024.
«المطورون العرب» تركز على تسريع تنفيذ المشروعات القائمة وتترقب إطلاق الخارجية
المبيعات القوية قادت المجموعة لأداء مميز بأول 9 شهور من العام
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