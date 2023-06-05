تتوالى مطالبات رواد «سوق المال» دائمًا حول زيادة عمق البورصة المصرية بغرض وضعها على طاولة المنافسة مع الأسواق الخارجية المجاورة، وعلى الرغم من إيجابية حركتها منذ بداية العام الجارى بمكاسب بلغت حوالى %20 لمؤشرها الرئيسى «egx30» فإن هناك وجهات نظر ترى أنه ينقصها العمق والبضاعة الجاذبة.
المطالبات تتوالى لوضع البورصة المصرية على طاولة المنافسة مع الأسواق المجاورة
روشتة عاجلة يطرحها الخبراء..على رأسها جذب الاستثمارات الخارجية
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