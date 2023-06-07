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«المصرية لمستحضرات التجميل» تنشئ مصنعا جديدا باستثمارات 100 مليون جنيه

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بدء التشغيل الربع الأول من 2024

«المصرية لمستحضرات التجميل» تنشئ مصنعا جديدا باستثمارات 100 مليون جنيه
محمد فتحي

محمد فتحي

6:54 ص, الأربعاء, 7 يونيو 23

كشف الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى للشركة المصرية للتجميل «ecc» عن تفاصيل خطة الشركة التوسعية التى بدأت فيها عبر إنشاء مصنع جديد فى المنطقة الصناعية بـ«جمصة» بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون جنيه ، بهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة تصدير منتجات الشركة إلى الخارج بالإضافة إلى تغطية السوق المحلية بالكميات المطلوبة من مستحضرات التجميل.

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محمد فتحي

محمد فتحي

6:54 ص, الأربعاء, 7 يونيو 23