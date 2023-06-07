كشف الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى للشركة المصرية للتجميل «ecc» عن تفاصيل خطة الشركة التوسعية التى بدأت فيها عبر إنشاء مصنع جديد فى المنطقة الصناعية بـ«جمصة» بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون جنيه ، بهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة تصدير منتجات الشركة إلى الخارج بالإضافة إلى تغطية السوق المحلية بالكميات المطلوبة من مستحضرات التجميل.
«المصرية لمستحضرات التجميل» تنشئ مصنعا جديدا باستثمارات 100 مليون جنيه
بدء التشغيل الربع الأول من 2024
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