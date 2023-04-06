قامت «المال» بجولة تفقدية على فروع الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من محال البقالة التموينية لمتابعة صرف السلع التموينية لشهر أبريل الحالي، إضافة إلى صرف المنحة الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحدودى الدخل.
«المصرية للجملة»: 1.9 مليار جنيه قيمة السلع التموينية المستهدف صرفها أبريل الحالي
وكيلة الوزارة بالجيزة: ضخ 25% من حصة الشهر
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