تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية لشهر مايو الجارى وفارق نقاط الخبز المدعم عن شهر أبريل الماضى، إضافة إلى المنحة الاستثنائية لمحدودى الدخل التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى على البطاقات التموينية.
«المصرية لتجارة الجملة»: 200 مليون جنيه قيمة السلع التموينية المصروفة شهرياً فى سوهاج
قامت «المال» بجولة تفقدية على المنافذ التموينية والشركة المصرية لتجارة الجملة خلال متابعة حصاد محصول القمح المحلى
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