قررت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تأسيس شركة مرافق للقطاع الشمالى، على غرار مثيلتها الخاصة بالمنطقة الجنوبية، إذ تستهدف من إنشائها مساعدة المطورين الصناعيين فى تنفيذ الأعمال المطلوبة وسرعة إنجاز منظومة إدخال المرافق، ومتابعة أعمال البنية التحتية، وتبلغ مساهمة الهيئة نسبة %51 من أسهم الشركة، يشاركها المطور الصناعى لشرق بورسعيد للتنمية.
المشروعات الجديدة فرس رهان «الهيئة الاقتصادية» لنمو شركة المرافق
للعمل في القطاع الشمالي
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