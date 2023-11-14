طلبت المؤسسات المالية شراء أدوات دين قصيرة الأجل أذون خزانة خلال مزاد الأسبوع الماضى بقيمة 191.259 مليار جنيه، على متوسط سعر %26.22، إلا أن المركزى قبل منها نيابة عن وزارة المالية 110.936 مليار جنيه بمتوسط فائدة %26.01، بمعدل تغطية 2.03 مرة، ليتراجع عن متوسط الفائدة المقبولة بالعطاء قبل الماضى عند %26.11.
«المركزي» يبيع أذون الخزانة بـ 111 مليار جنيه بمتوسط فائدة 26.01%
ارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %26.483 مقابل %26.455
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