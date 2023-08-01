قال لويك جايجر هوبر المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا فى شركة «إنجى» الفرنسية العالمية المتخصصة فى الطاقة منخفضة الانبعاثات إنها ضخت استثمارات فى مصر بمشاركة كيانات أخرى بنحو 1.06 مليار دولار.
المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا: «إنجى الفرنسية» للطاقة تضخ 1.06 مليار دولار محلياً مع مستثمرين آخرين
تم توجيه جزء من الاستثمارات المذكورة لمشروع مزرعتى الرياح بخليج السويس 1 و2 بقيمة 380 و680 مليون دولار بالترتيب
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