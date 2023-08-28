شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة فى مجال التطوير العقاري، بعد أن أطلق عدد من المطورين، مدارس للتعليم ما بعد المرحلة الإعدادية، بغرض توفير يد عاملة مؤهلة للتطورات التى تشهدها السوق العقارية.
المدارس العقارية أداة دعم من المطورين لتنمية الابتكار والمهارات المهنية بالقطاع
«ماونتن فيو» الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تفتح باب التقديم أمام طلاب «الإعدادية»
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