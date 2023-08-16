قالت داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن الشركة تستهدف تعاقدات بقيمة 6 ملايين ريال بالسوق السعودية، خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام الجاري، وذلك من خلال تابعتها الجديدة التى تسير فى إجراءاتها بالوقت الحالى.
المجموعة المتكاملة تستهدف تعاقدات بـ 6 ملايين ريال فى السوق السعودية
الشركة الجديدة التى سيتم افتتاحها فى المملكة العربية السعودية بصدد البدء فى العمل الفعلى مع نهاية شهر سبتمبر القادم
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post