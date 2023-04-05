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«المجموعة الاستشارية» تكشف أبرز توصياتها للنهوض بـ «الذهب الأبيض»

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بالتنسيق مع معهد القطن والشركات الزراعية

«المجموعة الاستشارية» تكشف أبرز توصياتها للنهوض بـ «الذهب الأبيض»
محمد فتحي

محمد فتحي

6:52 ص, الأربعاء, 5 أبريل 23

قال المهندس سامر محمود رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية للدعم الفنى وتطوير المشروعات الزراعية إنها عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات الزراعية العاملة فى زراعة القطن وأبرزها «الأمير للأقطان» ومعهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لبحث آليات تطوير زراعة «الذهب الأبيض» فى مصر والنهوض بها وزيادة عوائدها.

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محمد فتحي

محمد فتحي

6:52 ص, الأربعاء, 5 أبريل 23