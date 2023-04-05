قال المهندس سامر محمود رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية للدعم الفنى وتطوير المشروعات الزراعية إنها عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات الزراعية العاملة فى زراعة القطن وأبرزها «الأمير للأقطان» ومعهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية لبحث آليات تطوير زراعة «الذهب الأبيض» فى مصر والنهوض بها وزيادة عوائدها.
«المجموعة الاستشارية» تكشف أبرز توصياتها للنهوض بـ «الذهب الأبيض»
بالتنسيق مع معهد القطن والشركات الزراعية
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