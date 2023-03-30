اختتمت مجموعة المعارض الإيطالية -IEG – النسخة الأولى من معرض K.EY لأنظمة الطاقة الكهربائية فى مركز ريمينى إكسبو لأول مرة فى شكل مستقل عن معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء “KEY ENERGY” و”ECOMONDO”، اللذين تنظمهما بشكل دورى كل عام، باعتباره نقطة مرجعية لانتقال الطاقة فى إيطاليا وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
«المجموعة الإيطالية للمعارض» تنجح فى إطلاق النسخة الأولى من «K.EY» بعيدا عن «Ecomondo»
لأول مرة فى شكل مستقل
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