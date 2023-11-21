علمت «المال» من مصادر برلمانية مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس حاليًا إجراء تعديلات على قيم الرسوم والغرامات التى تفرضها فى عدة مدن جديدة، أبرزها «القاهرة الجديدة – أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد – دمياط الجديدة»، نتيجة تزايد طلبات تغيير استخدام الوحدات والمبانى بكل أنواعها.
«المجتمعات العمرانية» تجري دراسة لتعديل رسوم وغرامات تغيير الاستخدام بالمدن الجديدة
لجنة الإسكان تناشد الحكومة بسرعة إرسال قانون متكامل لتنظيم أعمال المطورين العقاريين
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